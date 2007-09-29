Припинено спробу захоплення земельної ділянки об’єкту ВМС України

Київ. 29 вересня. УНІАН. 28 вересня у Севастополі оперативною групою зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України було припинено спробу захоплення земельної ділянки об’єкту ВМС ЗСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, з‘ясувалося, що 8 представників приватної компанії „ІНФАНТА”, генеральної дирекції по обслуговуванню іноземних представництв Київської міської ради та 6 найнятих робітників намагалися проникнути на територію 28-го Гарнізонного будинку офіцерів, захопити її та встановити свої ворота.

До прибуття військових на місце злочину нападники встигли розібрати 6 метрів огорожі, але, не чекаючи розвитку подальших подій, зникли на автомобілі, кинувши привезені пиломатеріали.

За фактом неправомірних дій з боку представників приватної компанії „ІНФАНТА”, генеральної дирекції по обслуговуванню іноземних представництв Київської міської ради Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України порушено кримінальну справу, ведеться розслідування інциденту.