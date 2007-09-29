Заповідна частина Криму перетвориться на ракетний полігон?

На живописних скелях Тарханкуту, де знімалися «Людина-амфібія» і «Пірати 20-го століття», Міноборони збирається розмістити ракетний полігон, повідомляє газета "Сегодня".

Доручення про створення на площі в 480 гектарів філіалу Державного науково-випробувального Центру збройних сил надійшло від Кабміну в кінці червня. На цій ділянці планують створити інфраструктуру, яка б відповідала вимогам проведення стрільб зенітними ракетними підрозділами, здійснення випробувань і бойових запусків ракет та реактивних снарядів.

В межі полігону потрапляє територія, яку часто відвідують дайвери і туристи. Ще в листопаді минулого року кримська влада планувала створити на Тарханкутському півострові Національний природний парк площею близько 20 тисяч гектарів. Тут знаходиться багато археологічних пам`яток періоду античності та середньовіччя. Ракетні стрільби проводитимуться близько від Евпаторії, яка намагається домогтися статусу цілорічного курорту і дитячої здравниці. Екологи також зазначають, що сильні вітри на Тарханкуті розноситимуть паливні відходи по всьому Криму та за його межі.

«Про те, що до нас на півострів переноситимуть полігон з мису Чауда, що поблизу Керчі, нас повідомили в Раді міністрів Криму. Мовляв, готуйтеся, рішення вже ухвалене, – розповів голова селища Оленівки Юрій Щелок. - Потім я довідався, що на Чауді в карстових печерах поховані ядерні відходи. Напевно, їх переноситимуть на Тарханкут, адже у нас багато таких самих печер. Але як би там не було, військовий об`єкт по сусідству означає, що ми станемо закритою зоною і помремо як курорт».

Міноборони аргументує таке рішення тим, що стрільба на велику дистанцію за кордоном коштує дуже дорого. Зараз зенітно-ракетні війська за 8 мільйонів гривень їздять стріляти до Росії. Між іншим, головнокомандуючий ВС генерал-полковник Сергій Кириченко зізнався, що остаточне рішення ще не прийняли, поки що це лишається задумом. «А полігон на Чауді залишається, його ніхто не ліквідовує, – говорить Кириченко. – Що стосується ядерної проблеми – це вигадки тих людей, які не зовсім обізнані». Однак, джерела «Блик» в Кабміні стверджують, що наміри перенесення ядерних відходів пов`язані з тим, що на мисі Чауда розвідані багаті родовища газу.