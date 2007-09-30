У Криму всі дільниці відкрилися вчасно

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. Усі виборчі дільниці в Автономній Республіці Крим відкрилися вчасно – о 7 годині ранку.

Як передає кореспондент УНІАН, у всіх окружних виборчих комісіях АРК (а їх в автономії - вісім) - поки ніяких «зривів» і ексцесів не зафіксовано.

Заступник голови територіального виборчого округу №1 Ірина РУЛЛА (округ включає Сімферополь і райони в місті Сімферополі – Київський, Залізничний, Центральний) повідомила, що всі 159 дільниць округу (з них 21 - спецдільниця) відкрилися вчасно. Всі комісії на дільницях укомплектовані, є кворум.

У територіальному виборчому окрузі №2 (включає Сімферопольський і Бахчисарайській райони) зазначили, що всі 156 дільниць, закріплених за округом, почали свою роботу, як і належить, о 7 годині ранку, порушень поки немає.

Член територіального виборчого округу №3 (округ включає Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ, а також Джанкойський і Красноперекопський райони) Сергій КУЛИК повідомив, що всі 159 дільниць відкрилися вчасно, кворум серед членів комісій є.

У територіальному виборчому окрузі №4 (включає Євпаторію, Саки; Сакський і Чорноморський райони) повідомили, що голосування на дільницях проходить спокійно.

Територіальний виборчий округ №5 (включає Керч і Ленінський район) поінформував, що всі дільниці округу відкрилися вчасно, голосування проходить спокійно, черг на дільницях немає.

У окружкомі №6 (територіальний виборчий округ №6 включає Феодосію, Судак, а також Кіровський і Совєтський райони) зазначили, що 147 дільниць відкрилися о 7 годині.

У територіальному виборчому окрузі №7 (включає Алушту, Ялту та Білогорський район) повідомили, що за округом закріплені 165 дільниць. «Черг на дільницях немає, люди ще сплять», - сказали в окружкомі.

У територіальному виборчому окрузі №8 (включає Красногвардійський, Нижньогірський, Первомайський і Роздольненський райони) повідомили, що голосування на всіх 168 дільницях проходить спокійно.