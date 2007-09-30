На час виборів працює «гаряча лінія» для журналістів

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. Комітет з моніторингу свободи преси в Криму відкрив на час проведення позачергових виборів до парламенту країни «гарячу лінію» для журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, у день голосування 30 вересня і наступного дня - 1 жовтня - журналісти можуть звернутися по допомогу і консультації по телефону «гарячої лінії».

«Комітет з моніторингу свободи преси в Криму проводить моніторинг дотримання українського і міжнародного законодавства у сфері свободи мас-медіа, дотримання прав журналістів в Автономній Республіці Крим під час виборчої кампанії. Продовжується правове консультування і надання юридичної допомоги незалежним ЗМІ і журналістам ЗМІ всіх форм власності. Це проводиться в рамках статутної діяльності громадської організації і проекту, підтриманого Відкритим фондом підтримки засобів масової інформації України», - повідомили в Комітеті.

У рамках проекту проводиться постійний збір і обнародування інформації про порушення принципів свободи слова в Криму, петиційні кампанії на захист журналістів, їм надається юридична допомога.

У рамках проекту Комітет співробітничає з юридичним консалтинг-центром, фахівці якого надають правову допомогу ЗМІ. Телефони для звернень: 8 0652-71-05-95, 80505841167 (Комітет) і 8 0652-51-07-91, 80509660549 (Центр).

Як повідомляв УНІАН, кримчани можуть поскаржитися на порушення під час проведення дострокових парламентських виборів за телефонами міліції (80652-25-50-00) і Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (80652-550132).