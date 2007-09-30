Лідерові кримських комуністів довелося пройти принизливу процедуру

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України Леонід ГРАЧ переконаний, що позачергові вибори до Верховної Ради України будуть фальсифіковані.

«Поза всяким сумнівом, вибори будуть фальсифіковані», - заявив №21 в списку кандидатів від КПУ в народні депутати України Л.ГРАЧ в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН.

Лідер кримських комуністів зазначив, що не спостерігає у кримчан активності в день виборів. «Я б не сказав, що активно йде голосування», - сказав Л.ГРАЧ, додавши, що може судити про це, у тому числі і з голосування на тій дільниці, де голосував він.

Л.ГРАЧ також повідомив, що кілька днів тому йому довелося писати заяву, оскільки його прізвища не було в списках виборців. «Довелося писати заяву - проходити цю принизливу процедуру», - сказав він, зазначивши, що сьогодні його прізвище було включене до додаткових списків виборців.

Головний комуніст Криму зазначив, що на виборах-2006 року його прізвища теж не було в списках, хоча на парламентських виборах 2002 року і президентських виборах його прізвище було.

Як повідомляв УНІАН, не всі кримські VIP-персони знайшли себе у виборчих списках. Так, кілька днів тому Постійному представнику Президента України в АРК Володимиру ХОМЕНКУ довелося писати заяву для включення його прізвища до списків виборців.

За словами В.ХОМЕНКА, в списках не було не тільки його, але й деяких його сусідів – наприклад, голови кримського виборчого штабу блоку ”Наша Україна – Народна самооборона” Сергія ВАСИЛЕНКА.