У Джанкої невідомі намагалися підкуповувати виборців

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні в Джанкої (Північний Крим) в районі залізничного вокзалу невідомі особи хотіли підкуповувати виборців: місцевим жителям пропонували в обмін на 100 грн. проголосувати за одну з політичних сил.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Сергій КУЛИК - член територіального виборчого округу №3 (округ включає Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ, а також Джанкойський і Красноперекопський райони).

С.КУЛИК не зміг уточнити, за яку саме силу пропонувалося проголосувати, зазначивши, що з цього приводу надходить суперечлива інформація. Він також повідомив, що зараз спробам підкупу виборців покладено край.

С.КУЛИК також повідомив, що на дільниці №7 у місті Джанкої виявилося кілька бюлетенів однієї з дільниць округу №20 (№20-26 - Волинська область - УНІАН). «Бюлетені погашені, складено акт», - повідомив С.КУЛИК.

Він також повідомив, що є й інші порушення. Наприклад, люди, чиї прізвища мали бути включені в додаткові списки, не знайшли себе там.

За словами С.КУЛИКА, явка по місту Джанкою станом на 10.00 склала 9,6%, по округу - 5%.

В цілому, як передають кримські ЗМІ, в автономії зафіксовані технічні помилки на виборах. На деяких дільницях громадяни не можуть знайти себе в списках, зате в списках виявляються прізвища давно померлих людей. На деяких дільницях люди голосують по двоє в кабінці.

Є проблеми і в роботі журналістів. Так, журналістці та оператору Чорноморської телерадіокомпанії не дозволили знімати на одній з дільниць у Північному Криму, повідомляється в новинах телерадіокомпанії.