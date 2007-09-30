У Криму страждають урни та бюлетені

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. У Феодосії виборець в пориві гніву порвав три бюлетені.

Як розповів по телефону кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, чоловік (1950 роки народження) прийшов голосувати на виборчу дільницю разом з дружиною і дорослою донькою. Після того, як члени сім`ї проголосували, голова сім`ї сам мав намір кинути в урну всі три складені бюлетені. Проте спостерігачі зробили йому зауваження, виникла сутичка. Розсердившись, виборець порвав три бюлетені. Цей випадок зафіксований в журналі реєстрацій, зазначив начальник ЦГЗ.

Водночас в Алушті нетверезий молодий виборець пошкодив урну для голосування. «Молода людина, 1980 роки народження, що знаходилася в стані алкогольного сп`яніння, підходячи до урни, випадково або невипадково пошкодив скло. Цілісність скриньки виявилася порушеною», - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ. За його словами, на місце події виїхала оперативна група. Можливо, дії виборця будуть кваліфіковані як дрібне хуліганство, або його дії будуть розглянуті лише як знаходження в громадському місці в нетверезому стані.