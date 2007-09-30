Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. На спеціальних дільницях готуються фальсифікація результатів голосування на дострокових виборах народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-центру Кримського республіканського комітету Компартії України.

«Прес-центр звертає особливу увагу громадськості на так звані закриті і спецдільниці, на яких передбачається зробити фальсифікацію результатів голосування», - наголошується в повідомленні.

Так, за даними комуністів, ілюстрацією цьому є дільниця № 105 Алушти, яка розташовується в міській лікарні. «За списком на вчорашній день у вказаній лікарні значилося 105 осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні і їм забезпечено законом право голосування на даній спецдільниці. Проте за інформацією на 15.00 годин 30 вересня по цій дільниці вже видано 256 бюлетенів, що в 2,5 рази перевищує кількість реальних хворих», - стверджують комуністи Криму.

Крім того, вони вважають, що вже зараз можна з упевненістю припускати: реальний відсоток серед хворих і інвалідів, що проголосували на цих виборах буде незначним.

«Новий «закон про вибори» не дозволяє хворим, інвалідам і тимчасово не працездатним здійснити своє конституційне право. Хворі, інваліди, люди, позбавлені за станом здоров`я, можливості виходити з будинку, зіткнулися з необхідністю самостійно зібрати додаткові документи, щоб реалізувати своє невід`ємне конституційне право на участь у виборах, - зазначають комуністи. - При цьому прес-центр Рескому КПУ підкреслює, що з 20.00 суботи особи, що не одержали довідки від лікаря до цього часу, законодавчо позбавлені права взяти участь в голосуванні».

Так, з подібною проблемою зіткнулася і рідна сестра лідера комуністів автономії Леоніда ГРАЧА. «Напередодні вона одержала травму ноги, їй був накладений гіпс і вона пересувається за допомогою милиць. Зневірившись зібрати необхідні документи, вона була вимушена відправитися на виборчу дільницю, що знаходиться в Сімферополі на достатньо великій відстані від її місця проживання, на таксі, - йдеться в повідомленні. - Водій таксі увійшов у її становище. Допоміг їй по сходинках піднятися на виборчу дільницю, а після голосування відвіз додому і допоміг добратися на п`ятий поверх».

Тисячі жителів Криму, «які не змогли проявити таку наполегливість, так і не потрапили на виборчі дільниці», говорять в КПУ.