У Криму на деяких дільницях урни опечатані ...пластиліном

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. На виборчій дільниці №45 Сімферополя (округ №1) урни для голосування опечатані пластиліновою печаткою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН тележурналісти, що працювали на дільниці №45, розташованій у Кримському медуніверситеті ім. Георгієвського, за словами представників комісії, печатка, яку видавала Центральна виборча комісія, зламалася, у зв`язку з чим урни довелося опечатувати пластиліном.

Крім того, як запевняють телевізійники, через деякий час їм наказаи залишити територію дільниці. Серед 5 телеканалів, що працювали на 45-й дільниці, 4 – всеукраїнські.

За оперативними даними, пластилінову печатку виявлено не тільки на 45-і дільниці, а й ще на ряді інших дільниць Сімферополя.