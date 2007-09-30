В Кримському прес-клубі пройде зустріч з міжнародними спостерігачами
20:52, 30 вересня 2007Крым
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01.10.07 14.00. - В Кримському прес-клубі пройде зустріч з міжнародними спостерігачами.
1 жовтня 2007 р. відбудеться чергове засідання Кримського прес-клубу, на якому журналісти зустрінуться з експертами Центрально-європейської групи по політичному моніторингу Міжнародної Громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори».
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