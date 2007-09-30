В Кримському прес-клубі пройде зустріч з міжнародними спостерігачами

01.10.07 14.00. - В Кримському прес-клубі пройде зустріч з міжнародними спостерігачами. 1 жовтня 2007 р. відбудеться чергове засідання Кримського прес-клубу, на якому журналісти зустрінуться з експертами Центрально-європейської групи по політичному моніторингу Міжнародної Громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори». м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 20. тел.: 8 (0652) 548-431

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