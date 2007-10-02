У Криму опрацьовано 87,94% протоколів

Лідер - ПР. Далі - НУ-НС, КПУ, БЮТ

Сімферополь. 2 жовтня. УНІАН. На 10.21 в АРК опрацьовано 87,94% протоколів. Як повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, за результатами опрацювання 87,94% протоколів лідер в регіоні - Партія регіонів (ії підтримали 453178 виборців (61,04%). Блок «НУ-НС» підтримали 65042 (8,75%) виборців, КПУ - 54906 (7,38%), БЮТ - 52229 (7,02%), Блок Литвина - 28955 (3,89%), ПСПУ - 28213 (3,79%), СПУ - 14750 (1,98%).

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