У Севастополі окружком перерахує голоси

Севастополь. 2 жовтня. УНІАН. У Севастополі окружна виборча комісія 225 ТВО зареєструвала і передала в Центрвиборчком дані по 156 із 187 протоколів дільничних комісій (83,42%), сьогодні окружком спільно з членами дільничних комісій перераховуватиме голоси виборців у 3 виборчих дільницях, і паралельно завершуватиме реєстрацію протоколів ДВК.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила секретар окружної виборчої комісії Ганна ПОЛІЩУК (квота БЮТ). За її словами, доповідь в ЦВК по 156 опрацьованих і зареєстрованих протоколах ДВК була здійснена станом на 19.33 1 жовтня, після чого засідання комісія вже не проводилося. Свою роботу у режимі засідання окружком продовжить сьогодні.

Г.ПОЛІЩУК також поділилася своїми спостереженнями. За її інформацією, станом на 13,45 за результатами зданих 90 протоколів дільничних комісій голосів БЮТ отримав 4 тис. 404 голоси, «а потім, коли в окружком здали ще 66 протоколів, загалом у БЮТ стало 7 тис.735 голосів, тобто побільшало всього на 3 тисячі голосів». Г.ПОЛІЩУК вважає це «дещо дивним», як і те, що СПУ станом на 13,45, знову ж таки за даними затверджених 90 протоколів ДВК, мала 2 тис. 498 голосів, а надвечір, на 19,33, за даним ще 66 протоколів, у них вже було 4 тис. 300 голосів.

Як повідомив УНІАН член ОВК Володимир ДЕРЯБКІН (квота «НУ-НС»), повернення окружкомом протоколів ДВК на переоформлення відбувалося, на його думку, у зв’язку з особливим «педантизмом окружної комісії, тобто ставляться такі вимоги, про які навіть не говорили викладачі, коли проводили заняття з членами комісій; я, чесно кажучи, вперше з таким зіткнувся».

Водночас, як додав В.ДЕРЯБКІН, перерахування голосів у трьох дільницях здійснюватиметься у зв’язку з порушеннями при пакуванні і оформленні бюлетенів для перевезення з ДВК в ОВК. За його словами, бюлетені мають бути щільно обгорнуті папером, упаковані, з проставленими печатками, підписані, а деякі комісії, невідомо з яких причин, скажімо, кладуть бюлетені у велику коробку, і потім наполягають, що все у них оформлено за законом. А насправді в цю коробку «можуть і міну підкласти, і бюлетені достати, і нові покласти». Як додав член ОВК, одна з комісій привезла пошкоджений пакет з бюлетенями, і тому також відбуватиметься перераховування голосів.

На думку В.ДЕРЯБКІНА, «якщо розгляд можливих скарг не буде нас відволікати, то сьогодні до кінця дня комісія завершить прийом і реєстрацію протоколів ДВК».