У Ялті перешкоджали спостерігачам?

Блок "Наша Україна - Народна Самооборона" виступає за визнання недійсними результатів виборів на тих дільницях, на які не були допущені міжнародні спостерігачі.

Про це на прес-конференції повідомив заступник керівника штабу НУ-НС з юридичних питань Микола Оніщук, повідомляє портал "За Київ".

Він повідомив, що на двох виборчих дільницях у Ялті (Крим) були складені акти про створення прямих перешкод міжнародним спостерігачам, які не були допущені на виборчі дільниці.

Оніщук також сказав, що НУ-НС має намір звернутися у відповідні інстанції, спочатку в окружні виборчі комісії, а потім, якщо буде потрібно, у суд, щоб визнати вибори на цих дільницях недійсними, пише iplus.com.ua

"Таким чином, ми створимо правило про те, що спостерігач повинен бути захищений законом і судовою практикою", - сказав Микола Оніщук.

Як повідомлялося, спостерігачі від Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Організації з безпеки й співробітництва в Європі, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї НАТО, Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вважають, що позачергові вибори Верховної ради в Україні пройшли чесно, відкрито й демократично.