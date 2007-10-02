Проходить конференція «Мова і Світ»

Сімферополь. 2 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Лівадійському палаці-музеї (Ялта, Крим) пройде урочисте відкриття XIV Міжнародної лінгвістичної конференції «Мова і Світ».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, конференція «Мова і Світ», яка проходитиме з 2 по 5 жовтня, збере провідних мовознавців України і Росії, а також лінгвістів з Білорусі, Польщі, Казахстану. «Ця конференція на сьогоднішній день є найбільшою власне лінгвістичною конференцією, що проводиться в Криму», - зазначили в оргкомітеті.

Основні завдання конференції: сприяння розвитку лінгвістики як однієї з провідних сучасних гуманітарних дисциплін; розвиток і підтримка співпраці між науковцями різних країн; розробка ключових теоретичних і практичних проблем сучасної науки про мову.

На конференції «Мова і Світ» передбачається обговорення широкого кола питань: теоретичні проблеми лінгвістики; взаємодія і розвиток мов у сучасному світі, питання мовної політики; методичні та прикладні аспекти вивчення лінгвістичних дисциплін. До початку конференції видано збірник статей у двох томах.

Організатори - Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти, Відділення історико-філологічних наук РАН і Українська асоціація викладачів російської мови і літератури.