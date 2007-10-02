Партія регіонів готується святкувати

Сімферополь. 2 жовтня. УНІАН. Партію регіонів цілком влаштовує результат, одержаний нею в країні в цілому і в Криму - зокрема на дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі керівник кримського виборчого штабу Партії регіонів, перший заступник лідера «регіоналів» Криму, кандидат у народні депутати Олексій БОЯРЧУК.

«Нас те, що ми одержали, влаштовує повністю», - заявив О.БОЯРЧУК.

Він зазначив, що на рівні автономії, згідно з паралельним підрахунком голосів, який проводили «регіонали», Партія регіонів одержала практично стільки ж відсотків, скільки на виборах-2006. Згідно з даними паралельного підрахунку, на позачергових виборах Партію регіонів підтримало 61,3% кримських виборців, які взяли участь в голосуванні. При цьому О.БОЯРЧУК зазначив, що дані Центрвиборчкому трохи відрізнятимуться від даних паралельного підрахунку.

«Різниця буде, можливо, в сорок тисяч, - сказав О.БОЯРЧУК. - Ми вважаємо, що люди, перебуваючи при владі, втрачають серйозний рейтинг. 40 тисяч - це незначна кількість людей, які не проголосували (у Криму за ПР – УНІАН). Ми вважаємо, що це відмінний результат, ми вважаємо, що ми практично добилися того ж результату, який був минулого року», - сказав керівник кримського виборчого штабу Партії регіонів.

О.БОЯРЧУК відзначив, що на цих виборах в Україні спостерігалася низька явка, але навіть за невисокою явкою «регіонали» одержали в цілому по країні на декілька відсотків більше голосів виборців, ніж на виборах 2006 року. «Ми на два з чимось відсотків йдемо краще, ніж на виборах 2006 року», - сказав О.БОЯРЧУК, при цьому наголосивши, що подібний результат особливо радує: оскільки Партія регіонів була впродовж року «партією влади», а, як відомо, завжди знаходиться багато людей, які не задоволені владою. «В даному разі збільшення на загальноукраїнському рівні рейтингу на 2% ми вважаємо перемогою», - сказав О.БОЯРЧУК.

Він також заявив, що після того, як ЦВК завершить підрахунок голосів, «регіонали», швидше за все, на Майдані в Києві святкуватимуть свою перемогу. «Я думаю, ми святкуватимемо перемогу. Після завершення підрахунку - ми на Майдані добре відсвяткуємо», - поділився своїми припущеннями ”регіонал”.