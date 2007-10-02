Прокуратура захистила «Казку»

Сімферополь. 2 жовтня. УНІАН. Прокуратура Криму опротестувала незаконне рішення Лівадійської селищної ради щодо надання підприємцю земельної ділянки площею близько 1 га в районі музею «Поляна казок» під Ялтою для облаштування парковки й ”точок” торгівлі.

«Рішенням, прийнятим у вересні цього року, передбачено надання підприємцю земельної ділянки площею близько 1 га для облаштування парковки автотранспорту й торгових рядів», - повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК.

У прес-службі зазначають, що діяльність паркувальників і торговців у цій місцевості давно привертає увагу прокуратури. «Із залученням контролюючих органів було проведено перевірку законності діяльності підприємців і, зокрема, встановлено, що парковка організована з численними порушеннями законодавства: відсутня розмітка, засмічена територія, неналежна робота паркувальників і тому подібне», - повідомляє прокуратура.

«Прокуратура вимагає від місцевої влади навести елементарний лад у цьому й визначати паркувальників на конкурсних принципах», - йдеться в повідомленні прокуратури.

При цьому в прокуратурі зазначають, що проблеми власника зоопарку «Казка» з неоформленими спорудами на самозахоплених земельних ділянках відомі давно. Тому власника звіринця в прокуратурі переконливо просять «перестати використовувати популярність зоопарку в різноманітних скандалах» із політичним забарвленням, узаконити самобуди й, зрештою, одержати документи на землю.

За повідомленнями ЗМІ, директор зоопарку «Казка», депутат Верховної Ради АРК (обраний за списками БЮТ) Олег ЗУБКОВ днями заявив про акцію протесту проти дій влади Лівадії навколо землі в районі «Поляни казок». Вчора на знак протесту проти дії влади зоопарк був закритий для відвідання.