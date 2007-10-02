У Криму подорожчав хліб

В середньому на 40 копійок подорожчав хліб на півострові, повідомляє ЧТРК.

Сьогодні підприємство "Крим-Хліб" встановило нові ціни на свою продукцію: "Кримський" батон – 2.50, "Нарізний" – 2.75.

Це несподіване подорожчання в інспекції з контролю за цінами пов`язують з тим, що підприємство приватне, безпосередньо працює з Києвом, не підкоряючись кримським властям. Проте, говорять, виробник був зобов`язаний попередити власті про підвищення.

На підприємстві коментарі не дають, посилаються на те, що на місці немає директора.

Хліб входить до групи соціальних товарів, а ухвалою Радміну Криму на нього встановлені гранично допустимі ціни. Вартість продукції підприємства "Крим-хліб" - вище.

У держінспекції зараз з`ясовують причини подорожчання, обіцяють: через 2 дні з`ясують, чому подорожчав хліб.