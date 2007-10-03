130 спортсменів з`їхалися до Криму

07:45, 03 жовтня 2007
Крым
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Проходить конкурс юних тенісистів України

Cімферополь. 3 жовтня. УНІАН. У Криму до 7 жовтня проходитиме огляд-конкурс юних тенісистів України.

Як повідомляє прес-служба Радміна АРК, близько 130 юних любителів тенісу (68 хлопчиків і 61 дівчинка) не старше 10 років зі всіх регіонів України беруть участь у конкурсі.

Уряд Криму учредил пам`ятні призи Ради міністрів АРК, якими будуть нагороджені переможці змагань в одиночному розряді.

Усі переможці і призери змагань нагороджуються медалями та дипломами Міністерства молодіжної політики, сім`ї та спорту України.

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