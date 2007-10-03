6 з 8 окружкомів опрацювали 100% протоколів

У Сімферополі оброблено лише 43%...

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. Шість з восьми кримських окружкомів ТВО вже опрацювали 100% протоколів виборчих комісій, повідомляється на офіційному сайті ЦВК. 100% протоколів опрацювали у кримських ТВО №№ 2, 3, 4, 5, 6 і 7. У ТВО №8 (у ТВО входить 168 виборчих дільниць) оброблено 97,02% протоколів. У територіальному виборчому окрузі №1 (у ТВО №1 входить 159 виборчих дільниць міста Сімферополя) опрацювали лише 43,39% протоколів виборчих комісій.

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