Партія регіонів взяла Крим
08:06, 03 жовтня 2007Крым
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Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. Порівняно з результатами підрахунку голосів учорашнього дня показники Партії регіонів у Криму на сьогодні зросли, показники "НУ-НС", БЮТ - упали.
ЦВК подає на 07.33 такі результати: в АРК опрацьовано 92,36% протоколів. У ПР - 61,21%.
"НУ-НС" – 8,56%, КПУ – 7,39%, БЮТ – 6,97%, Блок Литвина – 3,91%.
Соціалістична партія України, за даними ЦВК, в АРК не долає 3-відсоткового бар’єру (СПУ – 1,94%).
У Криму ПСПУ підтримали 3,83% виборців.
Як повідомляв УНІАН, на 10.21 2 жовтня в АРК було опрацьовано 87,94% протоколів.
Результати: Партія регіонів - 61,04%, блок "НУ-НС" - 8,75%, КПУ - 7,38%, БЮТ - 7,02%, Блок Литвина - 3,89%, ПСПУ - 3,79%, СПУ - 1,98%.
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