Партія регіонів взяла Крим

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. Порівняно з результатами підрахунку голосів учорашнього дня показники Партії регіонів у Криму на сьогодні зросли, показники "НУ-НС", БЮТ - упали.

ЦВК подає на 07.33 такі результати: в АРК опрацьовано 92,36% протоколів. У ПР - 61,21%.

"НУ-НС" – 8,56%, КПУ – 7,39%, БЮТ – 6,97%, Блок Литвина – 3,91%.

Соціалістична партія України, за даними ЦВК, в АРК не долає 3-відсоткового бар’єру (СПУ – 1,94%).

У Криму ПСПУ підтримали 3,83% виборців.

Як повідомляв УНІАН, на 10.21 2 жовтня в АРК було опрацьовано 87,94% протоколів.

Результати: Партія регіонів - 61,04%, блок "НУ-НС" - 8,75%, КПУ - 7,38%, БЮТ - 7,02%, Блок Литвина - 3,89%, ПСПУ - 3,79%, СПУ - 1,98%.