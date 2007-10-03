ЦВК опрацювала 94,77% кримських протоколів

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. За даними Центральної виборчої комісії, станом на 11.19 хвилин опрацьовано 94,77% протоколів дільничних виборчих комісій Криму.

Згідно з оприлюдненими на сайті даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 61,10% виборців АРК, за блок «Наша Україна – Народна самооборона» – 8,43%, за Комуністичну партію України – 7,49% , за БЮТ – 6,95%, за Блок Литвина – 3,92%, за Соціалістичну партію України – 1,93%.

100% протоколів опрацювали у кримських ТВО №№ 2, 3, 4, 5, 6 і 7.

У ТВО №8 оброблено 98,8% протоколів.

У територіальному виборчому окрузі №1 (у ТВО №1 входить 159 виборчих дільниць міста Сімферополя) опрацювали лише 60,37% протоколів виборчих комісій.