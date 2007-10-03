Сімферополь обробив лише 66% протоколів

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. У територіальному виборчому окрузі №1 у Криму опрацювали лише 66% протоколів виборчих комісій, повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Тоді як на інших семи кримських округах обробили вже 99-100% протоколів. 100% протоколів опрацювали у кримських ТВО №№ 2, 3, 4, 5, 6 і 7. У ТВО №8 оброблено 99,40% протоколів.

Члени дільничних комісій нарікають - окружна комісія №1 не приймає у них протоколів. Роботу паралізують перерви, відсутність кворуму...

Коли ж завершиться підрахунок не береться прогнозувати ніхто. Як повідомляє канал "24 ", голова ТВО №1 Іван Поляков (представник СПУ) каже: "Я прийматиму, поки ми не приймемо все. Я не знаю, якщо ми приймемо за 6 годин, або за 3 доби, я не знаю..."

1 жовтня члени територіального виборчого округу №1 зробили перерву з ранку до п`ятої вечора, не пояснюючи причин. У ніч з 1 на 2 жовтня голова комісії І.Поляков знову закрив засідання.

2 жовтня у комісії не було представників БЮТ і НУ-НС, свою відсутність вони пояснюють тим, що І.Поляков не мав права зупиняти роботу комісії і та знову її поновляти.

Голова кримського штабу БЮТ Андрій Сенченко каже: "На мій погляд був перерваний виборчий процес рішенням голови окружної комісії. Наші члени комісії знаходяться там, і поки що спостерігають за тим, що відбувається".

"Ми подали позов до суду на те, що відбувається, щоб суд ухвалив рішення про неможливість відновлення виборчого процесу в першому окрузі", - заявив А.Сенченко.

Довідка УНІАН. У ТВО №1 входить 159 виборчих дільниць міста Сімферополя.