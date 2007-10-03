У Севастополі порушили справу проти голови садового товариства

Київ. 3 жовтня. УНІАН. У Севастополі за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) щодо голови садового товариства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений голова товариства вимагав та отримав 11 тисяч доларів хабара від місцевого жителя за прийняття його в члени зазначеного товариства й виділення йому земельної ділянки.