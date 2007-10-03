У Севастополі порушили справу проти голови садового товариства
12:30, 03 жовтня 2007Крым
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За вимагання 11 тис. дол. хабара
Київ. 3 жовтня. УНІАН. У Севастополі за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) щодо голови садового товариства.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначений голова товариства вимагав та отримав 11 тисяч доларів хабара від місцевого жителя за прийняття його в члени зазначеного товариства й виділення йому земельної ділянки.
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