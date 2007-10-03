Сімферополь. 3 жовтня. У Криму на 15 тис. шлюбів припадає 8 тис. розлучень, повідомляє Кримське інформагентство.

Як повідомила на конференції «Разом проти агресії» міністр у справах молоді, сім`ї та гендерної політиці Тетяна ЄЖОВА, 25% розлучень припадає на шлюби, які тривали не більше 4 років.

Т.ЄЖОВА вважає основною причиною розлучень - побутові проблеми молодих сімей. «Це стосується студентських сімей, які зазвичай мають тільки кімнату в гуртожитку. Просто молодих людей, які не мають свого житла», – каже Т.ЄЖОВА.