Севастополь передав до ЦВК дані з 186 із 187 дільниць

Севастополь. 3 жовтня. УНІАН. Севастопольська окружна виборча комісія (225 ТВО) направила в Центральної виборчої комісії дані з 186 із 187 виборчих дільниць, приблизно за півгодини будуть передані в Київ дані і по останній, 148-й дільниці, бюлетені якої, а також 178, окружком сьогодні перераховував.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член ОВК (квота НУ-НС) Володимир ДЕРЯБКІН.

За його словами, бюлетені по 178-й спецдільниці (лікарня) перераховували через порушення з пакуванням бюлетенів для подальшого перевезення в ОВК. Також через порушення в пакуванні бюлетенів (бюлетенів Партії регіонів) ОВК, за одноголосним рішенням, перерахувала з 148-ї дільниці. Як додав В.ДЕРЯБКІН, усі дані підтверджено.

Як також повідомив член ОВК, в другій половині дня окружком буде розглядати скарги, і якщо серед них не буде таких, що затягнуть процес, то сьогодні протокол з «мокрою» печаткою доправлять у ЦВК.