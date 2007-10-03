Медики Криму спростовують заяву Куніцина

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. Асоціація медпрацівників Криму й Рада міністрів АРК спростовують заяву голови міської державної адміністрації Севастополя Сергія КУНІЦИНА про те, що «на всю кримську охорону здоров`я цього року влада автономії виділила 3 мільйони грн., а влада Севастополя – 11 мільйонів».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Президія Асоціації медпрацівників Криму ніяк не коментує явно недостатню суму, виділену адміністрацією Севастополя на розвиток охорони здоров`я міста, проте заявляє, що твердження про виділення всього 3 мільйонів гривень по Криму не відповідає дійсності», - зазначає кримський уряд. Насправді, реальна сума, виділена Верховною Радою й Радою міністрів АРК на розвиток охорони здоров`я в автономії, наближається до 300 мільйонів гривень. «Кримські медики заявляють, що бачать у заяві голови держадміністрації Севастополя випадкове або навмисне, але бажання «дискредитувати діяльність Верховної Ради АРК, Ради міністрів, Міністерства охорони здоров`я АРК», бо вона «вводить в оману» жителів півострова», - говорять в Асоціації медпрацівників Криму.

Президія асоціації підкреслює, що справи з виділенням коштів йдуть абсолютно інакше, ніж говорить С.КУНІЦИН. «Автономія вже давно пішла від практики фінансування медичної галузі за залишковим принципом. Так, у бюджеті автономії на 2007 рік на потреби галузі виділено 283 мільйони 319,9 тисячі гривень. За 9 місяців вже профінансовано 202 мільйона 354,6 тисячі гривень, що становить 95,6 відсотків від планових асигнувань. Із цих коштів регулярно фінансується 6 регіональних програм, зокрема, з покращення медичної допомоги хворим із термінальною хронічною нирковою недостатністю, з протидії епідемії туберкульозу, з розвитку кардіо- і нейросудинної хірургії та інші програми», - йдеться в заяві.

Президія Асоціації звертає увагу, що в даний час тільки в Криму реалізується програма по боротьбі з онкологічними захворюваннями. А в цілому на фінансування регіональних програм у республіканському бюджеті виділено на нинішній рік 12 мільйонів 582,5 тисяч гривень.

Перший заступник голови Радміну Євген МИХАЙЛОВ заявив, що він «не знає, про що думав і звідки взяв голова міської Севастопольської адміністрації таку незрозумілу цифру».

Є.МИХАЙЛОВ підкреслив, що нинішнього року бюджетні асигнування на медицину в АРК збільшено практично вдвічі. Перший віце-прем`єр Криму уточнив, що до кінця року загальна сума виділених на зміцнення й розвиток охорони здоров`я в Криму коштів перевищить 280 мільйонів гривень. «Він підкреслив, що насправді й ці великі суми не можуть задовольнити бажання й потреби автономії, багато проблем кримської охорони здоров`я ще й зараз не можуть бути вирішені, проте Верховна Рада АРК, Рада міністрів автономії, Міністерство охорони здоров`я докладають усіх сил до того, щоб постійно збільшувати асигнування, і вже є впевненість у тому, що бюджет 2008 року ще повніше задовольнятиме потреби кримчан у галузі охорони здоров`я», - зазначають у Радміні.

Тому, «спроба дискредитувати цю цілеспрямовану діяльність органів влади автономії з боку колег із Севастополя не прикрашає ні їх, ні ті засоби масової інформації, які, не вникаючи в значення сказаного і в суть справи, розповсюдили з їхніх слів ці явно абсурдні відомості, що не відповідають дійсності», - підкреслює Рада міністрів АРК.