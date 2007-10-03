Сімферополь запрошує на Міжнародну виставку голубів

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. V Міжнародна виставка голубів «Посланці любові і миру!» пройде 6 жовтня в Сімферополі (Крим), повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті.

Міжнародна виставка середньоазіатських бійних і декоративних порід голубів організована Кримською асоціацією голубівників, любителів співучих і декоративних птахів за підтримки і Всеукраїнської громадської організації підприємців «Наша Україна».

Співголова оргкомітету виставки і лідер Кримської асоціації голубівників Іллімар АСАНОВ зазначає, що цього року очікується приїзд на виставку 300 учасників з усіх регіонів України, а також Узбекистану, Росії, Таджикистану, Польщі, Білорусі та інших країн.

Співголова оргкомітету виставки і керівник Суспільного центру громадської організації «Наша Україна» в АРК Андрій ІВАНЕЦЬ повідомив, що виставка за традицією розпочнеться із салюту «без диму і вогню». В урочистому запуску візьмуть участь 100 голубів з різних регіонів Криму. Ми довіримо місію запуску птахів у небо дітям, які прийдуть на виставку», - сказав А.ІВАНЕЦЬ.

Суддівська колегія, яка працюватиме на виставці, має намір керуватися строгими міжнародними нормами.

На виставці голубів «Посланці любові і миру!» заплановано проведення аукціону птахів і сюрпризи для глядачів.