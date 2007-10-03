Антипершість: Сімферополь number one
18:39, 03 жовтня 2007Крым
0
Хто відстає з протоколами?
Київ. 3 жовтня. УНІАН. За даними Центральної виборчої комісії, на 17.46 3 жовтня не закінчений підрахунок голосів:
у ТВО-1 (Сімферополь) залишилося 25 дільниць;
у ТВО-8 (смт Красногвардійське, Крим) - 1;
у ТВО-9 (Вінниця) - 9;
у ТВО-29 (Дніпропетровськ) - 4;
у ТВО-109 (Сєвєродонецьк) - 14;
у ТВО-137 (м. Роздільна, Одеська обл.) - 25;
у ТВО-141 (Ізмаїл) - 1;
у ТВО-183 (Люботин, Харківська обл.) - 1;
у ТВО-218 (Київ, Шевченківський р-н) – 2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter