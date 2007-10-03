У Криму опроцьовано майже 98% протоколів. Вгадайте - хто гальмує?!

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. За даними Центральної виборчої комісії, станом на 18.23, опрацьовано 97,66% протоколів дільничних виборчих комісій Криму.

Згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 61,05% виборців АРК, за блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 8,29%, за Комуністичну партію України – 7,56%, за Блок Юлії Тимошенко – 6,93%, за Блок Литвина – 3,92%, за Соціалістичну партію України – 1,90%.

За даними Центральної виборчої комісії, в АРК не закінчений підрахунок голосів у ТВО-1 (Сімферополь) та у ТВО-8 (смт Красногвардійське).