6 жовтня в Сімферополі (Крим) пройде V Міжнародна виставка голубів «Посланці любові і миру!».

Міжнародна виставка середньоазіатських бійних і декоративних порід голубів організована Кримською асоціацією голубівників, любителів співучих і декоративних птахів за підтримки і Всеукраїнської громадської організації підприємців «Наша Україна».

Очікується приїзд на виставку 300 учасників з усіх регіонів України, а також Узбекистану, Росії, Таджикистану, Польщі, Білорусі та інших країн.

Виставка за традицією розпочнеться із салюту «без диму і вогню». В урочистому запуску візьмуть участь 100 голубів з різних регіонів Криму.

На виставці голубів «Посланці любові і миру!» заплановано проведення аукціону птахів і сюрпризи для глядачів.

Прес-служба Кримської асоціації голубівників, любителів співучих птахів - т. 80679798859.