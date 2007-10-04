Cімферополь майже единий округ в Україні, який не підвів підсумки виборів

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Територіальний виборчий округ №1 у Криму (Сімферополь) майже единий округ в Україні, який не підвів підсумки виборів.

За даними Центральної виборчої комісії, окрім Сімферополя (де станом на ранок 4 жовтня не оброблені протоколи з 22 дільниць), підрахунок голосів не закінчен у ТВО-141 (місто Ізмаїл, Одеська область).

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 10.04, опрацьовано 98,23% протоколів дільничних виборчих комісій Криму.

Згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 61,06% виборців АРК, за блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 8,25%, за Комуністичну партію України – 7,57%, за Блок Юлії Тимошенко – 6,92%, за Блок Литвина – 3,92%, за Соціалістичну партію України – 1,90%.