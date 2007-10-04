Проти податківців-корупціонерів порушено справи

Севастополь. 4 жовтня. УНІАН. Відділом по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА у місті Севастополі з початку цього року розглянуто і направлено в органи прокуратури 7 матеріалів, за якими порушено 4 кримінальні справи про посадові злочини, складено 6 протоколів.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА у місті Севастополі, у взаємодії з іншими правоохоронними органами порушено 1 кримінальну справу і складено 2 протоколи про корупцію проти працівників податкової служби. За результатами перевірок притягнуто до дисциплінарної відповідальності 24 посадові особи, з яких 10 чоловік звільнені з органів податкової служби.

Як також повідомили в ДПА у місті Севастополі, протягом року отримано 50 інформацій, у тому числі і по „телефону довіри”, по виявленим порушенням застосовані штрафні санкції на суму понад 22 тис. грн.

Минулого року у Севастополі з січня по вересень також було порушено 4 кримінальні справи проти податківців, і складено стільки ж протоколів про їх корупційні діяння.