567,9 млн. грн. надійшло до зведеного бюджету

Севастополь. 4 жовтня. УНІАН. У Севастополі рівень податкових надходжень до зведеного бюджету за дев`ять місяців становить 567,9 млн. грн. (105,1% від плану Міністерства фінансів), що на 137,1 млн. грн. (31,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді повідомила начальник відділу економічного аналізу і прогнозування ДПА в місті Севастополі Ірина КІПИШИНОВА.

За її словами, до державного бюджету до 1 жовтня по місту залучено зборів на 252,6 млн. грн., або 104,4% від плану Мінфіну (241,8 млн. грн.), перевищення рівня надходжень минулого року (збір 205,6 млн. грн.) становило 47 млн. грн. або 22,9%.

До місцевого бюджету фактично надійшло 315,5 млн. грн. або 105,6% від завдань, доведених фінансовими органами міської і районних адміністрацій м.Севастополя (298,6 млн. грн.). Перевищення рівня надходжень торік становило 90,1 млн. грн., або 40%.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в м.Севастополі, в консолідованих надходженнях збору питома вага доходів місцевого бюджету становить 55,5% (у 2006 році – 52,3%), у фактичних надходженнях – 59,4% (у 2006 році – 56,5%).