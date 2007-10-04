ЦВК досі не отримала дані з 22-х дільниць Сімферополя
11:40, 04 жовтня 2007Крым
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В ТВО №1 створено 159 виборчих дільниць
Київ. 4 жовтня. УНІАН. До Центральної виборчої комісії електронною системою не надходили відомості про голосування з 22-х дільниць територіального виборчого округу №1.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, в територіальному виборчому окрузі №1 (м.Сімферополь) створено 159 виборчих дільниць.
Станом на 11.15 4 жовтня до ЦВК надійшли протоколи про голосування з дев`яти окружних виборчих комісій і з однієї ОВК протокол відправлено на уточнення.
У прес-службі також повідомили, що сьогодні ЦВК планує розглянути 80 протоколів окружних виборчих комісій з урахуванням повторної подачі.
2 жовтня ЦВК прийняла до розгляду протоколи з 19 ОВК, а 3 жовтня – із 75 ОВК.
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