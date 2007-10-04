Кримчани перепродали 18% ділянок

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. У Сімферополі із 1631 земельної ділянки, на які цього року було видано державні акти, перепродано вже 299 ділянок (більш як 18%).

Як повідомила УНІАН заступник начальника юридичного відділу Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим Ася ДОЛЯНОВСЬКА, такий висновок Рескомзем АРК зробив, проаналізувавши ситуацію, що склалася в 2007 році на вторинному ринку земельних ділянок, наданих під житло в Сімферополі.

За даними А.ДОЛЯНОВСЬКОЇ, зокрема кримськими татарами цього року перепродано 58 земельних ділянок.

Нинішнього року Республіканський комітет із земельних ресурсів видав 1631 бланк державного акту на земельні ділянки, надані в різний час громадянам для житлового будівництва, зокрема 386 бланків (23,6%) було видано громадянам з числа депортованих (кримських татар). Йдеться як про освоєні, так і про неосвоєні земельні ділянки.

За 2006 рік на міському вторинному ринку земельних ділянок, наданих під житло, громадянами перепродано 251 ділянку (13%) з 1927, на які було видано держакти.