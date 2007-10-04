Віце-президент Болгарії приїде до Криму

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Делегація на чолі з віце-президентом Болгарії Ангелом МАРІНИМ прибуде 5 жовтня до Криму для участі в другому Міжнародному фестивалі «Болгарські зустрічі».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Верховної Ради АРК, міжнародний фестиваль болгарської культури «Болгарські зустрічі» пройде в автономії 5-7 жовтня.

5 жовтня віце-президент Болгарії зустрінеться з головою Верховної Ради автономії Анатолієм ГРИЦЕНКОМ. Цього ж дня відбудеться відкриття відреставрованого болгарського культурного центру в Сімферополі.

6 жовтня в Лівадійському палаці-музеї (Велика Ялта) відбудеться відкриття фестивалю «Болгарські зустрічі», у відкритті запланована участь А.МАРІНА.

Потім у Лівадійському палаці-музеї пройде зустріч з представниками болгарської громади Криму.