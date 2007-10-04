Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. З 4 по 8 жовтня в Ялті (Крим) проходить III Міжнародний фестиваль «Ялта - оксамитовий сезон 2007». Організаторами фестивалю виступили Ялтинський міськвиконком і Міжнародна конфедерація журналістських союзів (Москва).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської мерії, організатори фестивалю запросили до Ялти 100 провідних журналістів з країн Центральної і Східної Європи, пострадянських держав з метою «об`єднати зусилля журналістів країн Європи і Азії в організації широкого інформаційного висвітлення в ЗМІ зарубіжних держав і країн СНД унікального курорту Ялта і розширення рамок курортного сезону».

На двох попередніх фестивалях журналісти знімали сюжети про Ялту, які буде представлено на суд компетентного журі.

У рамках фестивалю пройде ще один фестиваль «Жизнь замечательных людей», де буде представлено документальні фільми про відомих людей тих країн, звідки прибули журналісти.

Переможців буде визначено в шести номінаціях, зокрема і в номінації «Приз глядацьких симпатій».

Упродовж трьох днів з 5 по 7 жовтня на набережній Ялти на відкритих екранах і в кінозалі готелю «Ялта» демонструватимуться художні фільми відомих режисерів і документальні фільми про Ялту. 7 жовтня фільми можна буде побачити в кінозалі готелю «Ореанда» о 13.00 і 15.00 годин (вхід безкоштовний).

У рамках фестивалю пройдуть також круглі столи з відомими журналістами Росії – головним редактором тижневика «Московские новости» Віталієм ТРЕТЬЯКОВИМ, головним редактором газети «Известия» Володимиром МАМОНТОВИМ і заступником головного редактора «Літературной газеты» Леонідом КОЛПАКОВИМ.