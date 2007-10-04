БЮТ зятягає по судах окружком

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Суд розглядає низку позовів, поданих уповноваженими особами кримського штабу Блоку Юлії Тимошенко, щодо визнання правомірності або неправомірності дій окружної комісії територіального виборчого округу №1 (Сімферополь).

Як повідомив кореспонденту УНІАН юрист кримського виборчого штабу БЮТ Роман КУЗМЕНКО, позови розглядає суд Центрального району Сімферополя.

За словами юриста, уповноважені особи вимагають визнати неправомірними дії окружкому щодо переривання роботи комісії. Рішення про переривання роботи комісії «практично одноосібно» ухвалив голова окружкому (УНІАН: головою окружкому №1 є представник СПУ Іван ПОЛЯКОВ).

Крім того, у уповноважених осіб БЮТ є претензії щодо умов зберігання документації, що надійшла до окружкому від дільничних виборчих комісій. Документація, зазначив юрист, повинна зберігатися в тому місці, де проходять засідання окружної комісії. А в окружкомі №1 документація зберігалася в іншому місці, причому в неналежному стані. «Зберігалися (документи, бюлетені - УНІАН) безладно, розірвані упаковки були», - зазначив юрист.

У зв`язку з цим, в БЮТ вважають, що за таких умов достовірно встановити результати виборів в окрузі №1 важко.

Рішення про правомірність або неправомірність дій Сімферопольського окружкому №1 винесе суд.

Нагадаємо, з окружкому Сімферополя до ЦВК досі не надійшли протоколи більш як з 20-ти виборчих дільниць.