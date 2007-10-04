Близько 50% комісій до пізньої ночі складали уточнені протоколи

Севастополь. 4 жовтня. УНІАН. Близько половини зі 187 дільничних комісій Севастопольського ТВО до пізньої ночі (до 00.15 4 жовтня) складали додаткові, уточнені протоколи, в яких замість рисочок проставляли нулі.

Як повідомив УНІАН член окружної виборчої комісії ТВО №225 Володимир ДЕРЯБКІН, обидва ці протоколи дільничних комісій будуть повезені до Києва. „Тобто, це чисто формальна затримка, тут не можна нічого схімічити, на кількість голосів це не впливає”.

Крім того, як зазначив член окружкому, „ті надруковані інструкції ЦВК, в яких зазначається, що у протоколі має бути саме нуль, а не рисочка, чи то не доходили до Севастополя, або ж нам цього не доводили, і працювали втемну. Цими інструкціями як би підкладали міну уповільненої дії. Адже претензії дільничним комісіям стали пред’являти в останній момент, замість того, щоб сказати це хоча б тоді, коли відправляли членів ДВК робити уточнення протоколів”.

Як додав В.ДЕРЯБКІН, днями приїздив до Севастополя член ЦВК, куратор міста Олександр ЧУПАХІН (квота СПУ). „Він побув тут з півгодини, зустрівся тет-а-тет з головою ОВК (Галиною МАРТИНЕНКО, квота КПУ), раніше ж так не було, куратор збирав комісію, і кожен член окружкому міг хоча б в лице побачити куратора, задати питання”, - сказав В.ДЕРЯБКІН.

За його словами, ближчим часом має продовжитися засідання ОВК, яке розпочалося о 22-й годині 30 вересня. Однак, зазначив він, цьому і подальшій відправці протоколу з „мокрою” печаткою до Києва заважає те, що ОВК через „незгоду” комп’ютера не може в електронному вигляді отримати номер цього протоколу. Як пояснив В.ДЕРЯБКІН, у зв’язку з тим, що з Києва був недовезений один із отриманих там 315 тисяч бюлетенів, зараз відбувається збій, комп’ютер „не дає” номера протоколу. „Як тільки комп’ютер дасть нам номер електронного протоколу, тоді ми переносимо його на паперовий протокол і стартуємо в Київ”, - сказав член ОВК.