Крим стурбований безпекою праці

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. У Ялті (Крим) 9 жовтня відкриється II Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова безпека і охорона праці. Проблеми. Перспективи».

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-центрі територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду по АР Крим і Севастополю і держпідприємства «Кримський експертно-технічний центр»

Організатор конференції – Держгірпромнагляд України за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України.

Основні напрями роботи конференції «Промислова безпека і охорона праці. Проблеми. Перспективи»: організація державного нагляду за станом промислової безпеки, управління охороною праці і нормативно-правове забезпечення промислової безпеки і охорони праці, науково-технічна підтримка державного нагляду, експертиза у сфері промислової безпеки.

Однією з основних цілей науково-технічної конференції є розвиток міжнародної співпраці з питань державного нагляду за станом промислової безпеки, адаптація процедури експертної оцінки і дозвільної системи до вимог міжнародного співтовариства.

Участь в урочистому відкритті конференції візьмуть голова Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду Сергій СТОРЧАК і керівники АРК.