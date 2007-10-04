Федор Бондарчук розбомбив Казантип?

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Зйомки нового фільму російського режисера Федора БОНДАРЧУКА «Населений острів» (рос. - “Обитаемый остров”), які проводилися 22-29 вересня на території Казантипського природного заповідника, завдали значної шкоди заповіднику, заявляють кримські екологи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Сімферополі представник Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» Андрій АРТОВ.

За його словами, впродовж минулого тижня до організації зверталися жителі Щолкіно (Ленінський район, АР Крим) з інформацією про вибухи на мисі Казантип і з питанням, чи не почалася війна. Як з`ясувалося, в цей час на території заповідника Казантип російський режисер Ф.БОНДАРЧУК проводив зйомки сцен для нового фільму «Населений острів» за романом братів Стругацьких з використанням важкої бронетехніки, стрілянини і вибухів.

Як повідомив А.АРТОВ, після зйомок на заповідних схилах залишилися сліди гусениць і коліс бронетехніки, тварини були налякані шумом, скільки загинуло комах, ящірок і змій - нікому невідомо.

«Зйомки проводилися з дозволу Державної служби заповідної справи, що викликає подив», - заявив А.АРТОВ. При цьому він зазначив, що дирекція фільму при бюджеті в 30 млн. дол. уклала договір з Державною службою заповідної справи про компенсацію завданої шкоди Казантипу на суму 100 тис. грн., що є абсурдом, оскільки реальна шкода, завдана флорі і фауні заповідника, набагато більша.

«У заповіднику, єдине призначення якого - зберігати незайману дику природу, здійснюється безжальне знищення цієї дикої природи», - наголосив він.

«Ми звертаємося до письменників, сценаристів, режисерів, акторів, інших людей мистецтва - Ваші дії і творчість є для багатьох предметом наслідування. Тому прагнете виховувати у людей дбайливе і чуйне ставлення до природи, навколишнього світу. Інакше ми увергнемо Землю в екологічну кризу, про що писали у своїх творах брати Стругацькі», - наголосив еколог.

***Казантип (”дно казана” - з тюркської) - єдиний в Україні атоловий риф, його абсолютна висота 50-100 м над рівнем моря. На території Казантипського заповідника зростають унікальні і реліктові рослини, мешкають представники рідкісних видів ссавців, птахів, плазунів, риб і комах. Дванадцять видів рослин є ендеміками, тобто ніде на Землі, окрім Казантипа, не ростуть.