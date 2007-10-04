Камаз вбив свого водія

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. У Криму, на автодорозі Сімферополь – Алушта – Ялта, сьогодні удень в результаті ДТП загинув водій автомобіля КАМАЗ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ Криму, КАМАЗ рухався у бік Сімферополя, коли на 667 км, по невідомих поки причинам, водій не справився з управлінням - вантажівка виїхала за межі проїжджої частини і допустила наїзд на кам`яний парапет.

В результаті зіткнення великовантажний транспорт перекинувся, щебінь, що перевозився, розсипався. Водій КАМАЗа загинув на місці.