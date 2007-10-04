Україна чекає на чортову дюжину з Криму

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія чекає електронною системою відомості про голосування з 13 дільниць територіального виборчого округу №1 (Сімферополь).

Як повідомляє сайт ЦВК, станом на 17.40, надійшли відомості з 146 дільниць ТВО №1 (в територіальному виборчому окрузі №1 створено 159 виборчих дільниць).

В АРК опрацьовано 98,85% протоколів.

Як повідомляв УНІАН, округ №1 - единий в Україні, який не підвів підсумки виборів.

Станом на ранок 4 жовтня, окружком ТВО №1 не передав до ЦВК протоколи з 22 дільниць.