Україна чекає на чортову дюжину з Криму
18:00, 04 жовтня 2007Крым
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Відомості не надійшли з 13 дільниць
Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія чекає електронною системою відомості про голосування з 13 дільниць територіального виборчого округу №1 (Сімферополь).
Як повідомляє сайт ЦВК, станом на 17.40, надійшли відомості з 146 дільниць ТВО №1 (в територіальному виборчому окрузі №1 створено 159 виборчих дільниць).
В АРК опрацьовано 98,85% протоколів.
Як повідомляв УНІАН, округ №1 - единий в Україні, який не підвів підсумки виборів.
Станом на ранок 4 жовтня, окружком ТВО №1 не передав до ЦВК протоколи з 22 дільниць.
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