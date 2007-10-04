В «Артеку» проходять «Старти надій»

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. У Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) проходять всеукраїнські «Старти надій».

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Артека», X Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів зібрали 27 команд-переможців обласних змагань зі всіх регіонів України.

Майбутні олімпійці боротимуться за особисту першість і командну перемогу в дев`яти видах спорту (біг на 60 м, естафета 8х50 м, біг на 800м (дівчатка), біг 1000 м (хлопчики), підняття тулуба в положення сидячи (дівчатка), згинання-розгинання рук в упорі лежачи (хлопчики), метання м`яча, стрибки в довжину, плавання).

«7 жовтня із закриттям «Стартів надій» свято спорту в «Артеку» не закінчується. 18 жовтня майбутні чемпіони і всі, хто дружить з фізкультурою, стануть учасниками Дня спорту, присвяченому 55-річчю участі українських спортсменів в Олімпійських іграх сучасності», - повідомили в «Артеку».

Всеукраїнські «Старти надій» мають давню історію. 31 рік тому в «Артеку» вперше пройшли Всесоюзні «Старти надій» - попередник Московської Олімпіади 80-го року. Метою цих юніорських ігор був пошук дітей - майбутніх учасників Олімпіади.