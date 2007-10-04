ЦВК вирішила не чекати протоколи з 8-ми дільниць Сімферополя

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія оголосила перерву в своєму засіданні до ранку 5 жовтня.

До цих пір ЦВК не одержала протоколи з 8-ми дільниць виборчого округу № 1 (м. Сімферополь). За інформацією прес-служби ЦВК, стосовно деяких з цих дільниць на даний момент розглядаються скарги в судах. Всього на цих 8-ми дільницях проголосували близько 6 тисяч виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент ЦВК опрацювала протоколи за результатами голосування з 166 окружних виборчих комісій.

За станом на 22.15 на сайті ЦВК обнародувані такі дані: Центральна виборча комісія опрацювала 99,97% протоколів з результатами голосування на дострокових виборах у Верховну Раду України 30 вересня 2007 року.

За даними ЦВК, за Партію регіонів віддали свої голоси 34,36% виборців, що взяли участь в голосуванні. БЮТ одержав 30,72%, блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,16%, Комуністична партія України - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів, Соціалістична партія - 2,86%.

Не підтримали жодну з політичних сил на виборах 2,73% виборців.