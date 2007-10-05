Сімферополь п`ятий день не може порахувати бюлетені

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія чекає електронною системою відомості про голосування з 5 дільниць територіального виборчого округу №1 (Сімферополь).

Як повідомляє сайт ЦВК, досі не надійшли протоколи з 5 із 159 дільниць ТВО №1.

Станом на ранок 5 жовтня, оброблено 99,59% протоколів з Криму.

Згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 60,99% виборців АРК, за блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 8,25%, за Комуністичну партію України – 7,59%, за Блок Юлії Тимошенко – 6,93%, за Блок Литвина – 3,91%.

Як повідомляв УНІАН, округ №1 - единий в Україні, який не підвів підсумки виборів.