Сімферополь п`ятий день не може порахувати бюлетені
08:14, 05 жовтня 2007Крым
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Центральна виборча комісія чекає відомості
Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія чекає електронною системою відомості про голосування з 5 дільниць територіального виборчого округу №1 (Сімферополь).
Як повідомляє сайт ЦВК, досі не надійшли протоколи з 5 із 159 дільниць ТВО №1.
Станом на ранок 5 жовтня, оброблено 99,59% протоколів з Криму.
Згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 60,99% виборців АРК, за блок “Наша Україна – Народна Самооборона” – 8,25%, за Комуністичну партію України – 7,59%, за Блок Юлії Тимошенко – 6,93%, за Блок Литвина – 3,91%.
Як повідомляв УНІАН, округ №1 - единий в Україні, який не підвів підсумки виборів.
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