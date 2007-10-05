Cевастопольцам набридли вибори

Севастополь. 5 жовтня. УНІАН. Влада Севастополя констатує, що за останні півтора року у севастопольців значно послабшало бажання голосувати.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН у „прямому ефірі” регіональної державної телерадіокомпанії наголосив: „У севастопольців бажання голосувати за останні півтора року значно послабшало. Якщо минулого разу (на виборах у березні 2006 року - УНІАН) у нас явка була на рівні 68,5%, то цього разу вона ледве перевищила 59%, майже на 10% менше виборців прийшли на виборчі дільниці”.

На думку В.КАЗАРІНА, „якщо практика виборів - дострокових там, позачергових - буде продовжена, ми можемо зіткнутися з тим, що цей відсоток ще більше впаде”. Як вважає перший заступник глави виконавчої влади міста, „не можна політикам довго випробовувати терпіння своїх громадян, своїх виборців, одного разу можна за це заплати неочікуваною і досить нищівною поразкою. Я думаю, що десь треба зупинитися, припинити випробовувати виборами, треба починати працювати, налагоджувати роботу в тих умовах, які є”.

На думку В.КАЗАРІНА, ми „маємо усі в черговий раз винести уроки з цих виборів”. Як вважає він, ці уроки „повинні полягати в тому, що комісії не повинні бути політизованими і суворо залежати від політичних партій і рухів, тому що це багато в чому рутинна, професійна, і в якомусь сенсі навіть така чиновницька робота”. А так, додав представник керівництва міськадміністрації, „ми кожного разу направляємо тих людей, які не мають можливості навчитися цій роботі, ну ось вони вчаться на ходу, і в результаті виходить неправильне заповнення протоколів, багато чого іншого”.

В.КАЗАРІН також підкреслив, що „за забезпечення роботи окружних виборчих комісій в однаковій мірі несуть відповідальність і міська адміністрація разом з районними, і ради”. Він акцентував, що „підсумкові списки виборців підписує голова відповідної ради. Я думаю, що нам треба попрацювати над підсумками виборів, тим більше, я боюсь, що ці вибори не останні”.

Як також повідомив В.КАЗАРІН, нещодавно в міськадміністрацію надійшов новий штатний розпис, згідно з яким у міській і районних адміністраціях створюватимуться „спеціальні відділи, які будуть штатно займатися створенням реєстру виборців. Так що цей урок вже враховано і реалізовується згідно відповідному розпорядженню”, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР, яка цього року була відповідальна за організацію виборів у місті, на брифінгу для журналістів 1 жовтня повідомила, що в списки виборців по місту було включено 308 тис. 114 чол., взяли участь у виборах 186 тис. 660 чол., «тобто в середньому, попередньо, 60% (за попередніми даними на сьогодні, вже менше 60% - УНІАН), а якщо говорити про березень 2006 року, то це на 7-8% менше», сказала вона.

За кілька днів до голосування голова Севастопольської міської ради, лідер севастопольських «регіоналів» Валерій САРАТОВ заявляв, що явка виборців у місті, на його думку, складе понад 75%.