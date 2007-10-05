Ще на одній дільниці вибори визнано недійсними

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. У Криму на 104-й виборчій дільниці територіального виборчого округу №8 вибори визнано недійсними.

Причина - безграмотне складання супроводжуючої документації, повідомляє ЧТРК.

Голосування на одній із спецділянок викликало сумніви. У присутності всіх спостерігачів, членів комісії коробку з бюлетенями дільниці №104 розкрили. У звітах бракувало заяви, витягів з протоколу - згідно із законом, вибори на дільниці визнано недійсними.

Як повідомляв УНІАН, у Криму на 56-ій виборчій дільниці ТВО №8 (включає Красногвардійський, Нижньогірський, Первомайський і Роздольненський райони автономії) вибори визнано недійсними.

Як повідомила голова окружної комісії ТВО №8 Олена МАРТИНОВА, на всіх бюлетенях не виявилося підписів членів дільничної комісії. Голова окружної комісії пояснила даний інцидент тим, що в дільничній комісії на 56-ій дільниці працювали молоді недосвідчені люди.

«Таким чином, 100% бюлетенів дільниці №56 виявились недійсними, а, отже, й вибори на даній дільниці – недійсні», - каже О.МАРТИНОВА.