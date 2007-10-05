Прикордонники виловили в морі неадекватну іноземку

Київ. 5 жовтня. УНІАН. У Криму прикордонники затримали громадянку Ірландії, яка втратила пам’ять.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України, учора ввечері на прикордонну заставу „Кипарисне” надійшов телефонний дзвінок від місцевих жителів, які повідомили про появу на березі моря підозрілої особи. Люди помітили в морі людину, яка пливла, тримаючись за надувний матрац. Діставшись берега, жінка не змогла пояснити, як вона там опинилася.

Виїхавши на вказану ділянку, оперативно-пошукова група прикордонників виявила жінку, на якій з одягу був лише купальник, її матрац на той час віднесло у море. Вона лише змогла пояснити англійською, що дуже замерзла, після чого її доставили на прикордонну заставу.

Жінка з купальника дістала загорнуті в поліетилен паспорт громадянки Ірландії, платіжну та імміграційну картки.

57-річна іноземка розповіла, що на початку вересня прибула до України з Польщі та відвідала багато українських міст, але де зупинялася, не пам’ятає. Оскільки дато-штамп в її документі був розмитий, прикордонники перевірили цю інформацією за базою даних та з’ясували, що кордон вона перетнула 3 вересня в пункті пропуску «Мостиська» на Львівщині. Де вона зупинялася востаннє, жінка не пам’ятала. Прикордонникам довелося уточнити цю інформацію в готелях довколишніх міст - Ялти, Алушти, Гурзуфу. Цікаву інформацію правоохоронці отримали з ялтинського „Інтуриста”. Дана громадянка дійсно проживала там, але, залишивши палатку, спальний мішок та особисті речі, зникла і більше не з’являлася. Згодом стало відомо, що жінка також відвідала один з готелів села Утьос, що на ділянці прикордонної застави «Кіпарисне». Там вона залишила рюкзак та верхній одяг, взяла напрокат матрац і, не забронювавши номер, пішла купатися. Коли прикордонники оглянули речі літньої жінки, вони знайшли квитки та квитанції, за якими допомогли іноземці згадати міста та готелі, які вона відвідала. Також було встановлено, що в морі ірландка провела близько 2-х годин.

Жінка, в якої, вочевидь, проблеми з пам’яттю, повідомила, що вона завжди носить з собою документи та платіжну картку, з допомогою якої може купити собі нові речі. Також вона сказала, що відвідувала багато країн з метою лікування органів дихання і саме в Криму відчула значне покращання, а тому планує залишитися там на довший час.