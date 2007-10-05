78 чоловік загинуло на пожежах

Сімферополь. 5 жовтня. УНІАН. За 9 місяців цього року на пожежах в Автономній Республіці Крим загинули 78 чоловік, зокрема одна дитина.

Цього року на пожежах було травмовано 46 чоловік (минулого року – 43), повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК з посиланням на заступника начальника кримського Главку, начальника управління наглядово-профілактичної діяльності Ігоря КАРЕТНИКА.

«Основне число смертей припадає на пожежі в житловому секторі. І причиною цього найчастіше є недотримання елементарних норм пожежної безпеки. І якщо на муніципальних, промислових об`єктах, на різних підприємствах проводяться перевірки, накладаються штрафи і стягнення за порушення, то провести перевірки всіх житлових будинків і квартир практично неможливо», - зазначив І.КАРЕТНИК.

За його словами, за 9 місяців 2007 року в автономії всього зареєстровано 1091 пожежу (минулого року за аналогічний період сталися 1062 пожежі). Завдяки зусиллям бійців МНС, вдалося врятувати 25 чоловік, зокрема - трьох дітей. Крім того, було врятовано матеріальних цінностей на суму понад 7 млн. грн.